In Rätzlingen sorgt ein Brand in der Photovoltaikanlage für einen Einsatz der Ortsfeuerwehren Kathendorf, Etingen, Rätzlingen und Eickendorf. Unterstützung kommt mit zwei Einsatzfahrzeugen aus Oebisfelde.

Kleine Feuertaufe in Rätzlingen: Gemeinsamer Einsatz für die zukünftige Ortsfeuerwehr Mitte

Mehrere Ortsfeuerwehren arbeiten zusammen, um den Brand an der Solaranlage zu löschen.

Rätzlingen. - In Rätzlingen ist es am Montag Vormittag zu einem begrenzten Brandereignis in dem Solarpark an der Bahnhofstraße gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr Oebisfelde wurde die Leitstelle um 11.30 Uhr mit dem Alarmstichwort „Brand allgemein“ verständigt.