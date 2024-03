Das Hotel „Am Markt“ in Oebisfelde ist besonders bei Wanderern und Radfahrern, die am „Grünen Band“ oder auf dem Allerradweg unterwegs sind, beliebt. Doch seit der Corona-Pandemie hat der Betreiber auch mit rückläufigen Gästezahlen zu kämpfen.

Übernachten in Oebisfelde

Antje Schütrumpf leitet das Hotel in der Oebisfelder Innenstadt. Da kommt es auch schon mal vor, dass sich Gäste auf Englisch anmelden.

Oebisfelde - „Das Hotel ist ein Juwel“, schrieb eine Radlergruppe aus Bayern. „Wir hatten einen wunderbaren Kurzurlaub in diesem schönen liebevoll restaurierten Hotel mit dem gemütlichen Innenhof und danken für die freundliche Atmosphäre. Den Kindern hat es auch sehr gefallen“, fasste eine Familie aus Ludwigshafen am Rhein ihre Eindrücke zusammen. „Als ehemalige Oebisfelderin bin ich begeistert, dass unsere Stadt so ein tolles familienfreundliches Hotel hat“, ist eine weitere Notiz im Gästebuch des Hotels „Am Markt“.