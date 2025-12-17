Das traditionelle Adventskonzert der Oebisfelder Kirche richtet in diesem Jahr der Männergesangverein aus und lockt viele Gäste an. Ein Ausfall sorgte dann für spontane Zusammenschließungen.

Der Männerchor „Concordia“ Kunrau und der MGV Jahrstedt-Germenau 1876 müssen sich spontan zusammentun, weil einige Mitgleider krankheitsbedingst ausgefallen waren.

Oebisfelde. - Glockenklang, Kerzenschein und volle Bänke haben das Adventskonzert in der St.-Katharinen-Kirche Oebisfelde geprägt, das sich als musikalischer Höhepunkt der Vorweihnachtszeit erwies. Die besondere Akustik des Gotteshauses verlieh den Darbietungen eine eindrucksvolle Tiefe und einen feierlichen Pathos, der das Publikum von den ersten Takten an spürbar berührte. Die Kirche war bis auf den letzten Platz gefüllt, immer wieder brandete herzlicher Applaus auf.