Lange konnte am KZ-Außenlager „Gazelle“ in Walbeck nicht geforscht werden. Die Gründe für diesen Umstand sind in der deutschen Teilung zu finden. Nun muss der Ort eine doppelte Aufarbeitung leisten.

Pfarrerin Karen Simon-Malue und der Vorsitzende des Geschichts- und Heimatvereins Martin Krems-Möbbeck in Walbeck vor der Alten Dorfschänke.

Walbeck. - Die Geschichte des KZ-Außenlagers „Gazelle“ bei Walbeck wird erst jetzt intensiver erforscht – mehr als 80 Jahre nach Kriegsende. Gründe dafür liegen in der besonderen Lage des Ortes, fehlenden Quellen und einer lange ausbleibenden öffentlichen Auseinandersetzung. Ein Gespräch mit dem Vorsitzenden des Geschichts- und Heimatvereins Walbeck, Martin Krems-Möbbeck, zeigt, warum die Aufarbeitung so spät beginnt – und welche Schritte nun folgen sollen.