Zum Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus ist unter anderem der Niederländer Cor Bart zu Gast in Walbeck. Er erzählt von den Schicksalen der Menschen, die aus seinem Heimatort nach Deutschland verschleppt wurden.

„Lach, oder wir schießen“: So brutal waren die Zustände im Walbecker KZ-Lager „Gazelle“

Cor Bart erforscht seit langem ehrenamtlich die Verschleppung von Bürgern seiner niederländischen Heimatstadt Beverwijk nach Walbeck und in andere Lager.

Walbeck. - In der Alten Marktschänke am Marktplatz in Walbeck hat jetzt zum Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus eine Veranstaltung zur Erinnerung an das ehemalige KZ-Außenlager „Gazelle“ stattgefunden. Berichtet worden ist dabei auch von Taten, die hier verübt wurden.