Heimatverein Oebisfelde Ein bedächtiger und feierlicher Jahresausklang für die Hüter der Burg

Mit gleich zwei Terminen lässt der Heimatverein Oebisfelde das Jahr sowohl mahnend als auch feierlich ausklingen. Eine Buchveröffentlichung zur „Aktion Ungeziefer“ und die Adventsfeier laden dazu ein, auf mehr als nur das Jahr 2025 zurückzublicken.