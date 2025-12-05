Heimatverein Oebisfelde Ein bedächtiger und feierlicher Jahresausklang für die Hüter der Burg
Mit gleich zwei Terminen lässt der Heimatverein Oebisfelde das Jahr sowohl mahnend als auch feierlich ausklingen. Eine Buchveröffentlichung zur „Aktion Ungeziefer“ und die Adventsfeier laden dazu ein, auf mehr als nur das Jahr 2025 zurückzublicken.
05.12.2025, 16:15
Oebisfelde. - Gleich zwei Veranstaltungen des Oebisfelder Heimatvereins haben kürzlich zahlreiche Besucher und Mitglieder angezogen. Mit der Vorstellung der neuen Broschüre „Aktion Ungeziefer“ sowie einer stimmungsvollen Adventsfeier setzte der Verein in der Vorweihnachtszeit wichtige kulturelle und gemeinschaftliche Akzente.