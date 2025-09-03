Nachdem die Jugendbegegnungsstätte in Oebisfelde gerade wieder auf Kurs zu sein schien, kündigen die Mitarbeiter. Die Kinder waren sich selbst überlassen. Jetzt soll es weitergehen.

Nach Kündigung der Mitarbeiter: So geht es mit der Jugend in Oebisfelde weiter

Zur Neueröffnung dürfen die Grillwürstchen natürlich nicht fehlen. Die Jugendbegegnungsstätte ist wieder zum Leben erwacht.

Oebisfelde - Die Jugendbegegnungsstätte in Oebisfelde hat harte Zeiten hinter sich. Im Jahr 2024 musste die Einrichtung für mehrere Monate schließen, weil Mitarbeiter übergangsweise in die durch Personalmangel überlastete Kita „Villa Kunterbunt“ versetzt wurden. Zwar öffneten sich im Spätsommer desselben Jahres die Türen wieder, doch Jugendliche blieben zunächst aus. Als die Arbeit wieder Fahrt aufnehmen sollte, kündigten die Mitarbeiter.