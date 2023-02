In der Einheitsgemeinde Oebisfelde-Weferlingen wird derzeit die Bürgerenergiegenossenschaft Aller-Ohre gegründet. Was sind die Ziele? Wer kann mitmachen?

Oebisfelde - Grüner Strom von Bürgern für Bürger – ab März geht das nun auch in der Einheitsgemeinde. Möglich ist das über die Bürgerenergiegenossenschaft Aller-Ohre (BAO), die derzeit in der Endphase ihrer Gründung ist und ihren Sitz im Gewerbegebiet West in Oebisfelde haben wird.