Das Projekt „Media Scouts“ wird auch in Weferlingen umgesetzt. Dort erhält das Gymnasium seine Plakette, dass die Schüler der Streitschlichter AG erfolgrich die Ausbildung absolviert haben. Jetzt steht das erste Projekt an.

Auch Spaß gehört zu ernsten Themen. Die jahrgangsübergreifende Streitschlichter-AG des Freiherr-von-Stein-Gymnasiums in Weferlingen freut sich über die Media Scouts Plakette.

Weferlingen. - Digitale Medien sind aus dem Alltag von Kindern und Jugendlichen nicht mehr wegzudenken. Gleichzeitig wachsen die Herausforderungen: Cybermobbing, problematische Inhalte, Unsicherheiten bei Datenschutz oder der Umgang mit sozialen Netzwerken beschäftigen viele Schüler. Am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in Weferlingen setzt man deshalb auf einen Ansatz, der auf Vertrauen und Nähe setzt. Jugendliche helfen Jugendlichen. Als erste Schule in Sachsen-Anhalt ist das Gymnasium jetzt mit der sogenannten Media-Scout-Plakette ausgezeichnet worden.