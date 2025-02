Oebisfelde/Magdeburg. - Die beiden 7. Klassen der Drömlingschule in Oebisfelde fuhren in Begleitung ihres Lehrers Stephan Möllmann mit dem Regionalzug nach Magdeburg, um dort den Unterricht etwas anders anzugehen. Genau genommen stand der ganze Projekttag im Zeichen der Physik.

Den etwas staubigen Ruf hat die Mutter aller Naturwissenschaften aber nicht verdient, und um dies zu beweisen, hatte Möllmann wieder eine ganz besondere Exkursion für seine Schüler geplant. Der diesjährige Projekttag im Fach Physik fand im Otto-von-Guericke-Museum statt und befasste sich mit den Themen Vakuum und Luftdruck.

Physiker, Ingenieur und Politiker

Otto von Guericke war ein Physiker, Ingenieur und Politiker, der vor allem für seine bahnbrechenden Experimente zur Vakuumforschung bekannt ist. Sein berühmtestes Experiment, die Magdeburger Halbkugeln, führte er 1654 vor: Zwei luftdicht schließende Halbkugeln wurden evakuiert, so dass nur der äußere Luftdruck sie zusammenhielt. Selbst 16 Pferde konnten die Kugeln nicht auseinanderziehen, womit Guericke die enorme Kraft des Luftdrucks bewies. Der Magdeburger entwickelte außerdem eine der ersten leistungsfähigen Vakuumpumpen, mit der er zeigte, dass Luft ein physikalischer Stoff mit Gewicht und Druck sei. Seine Forschungen widerlegten die damals verbreitete Vorstellung, dass ein vollständiges Vakuum unmöglich sei.

Darüber hinaus erkannte er die Rolle des Luftdrucks bei Wetterphänomenen und leistete damit einen wichtigen Beitrag zur Meteorologie. Guerickes Entdeckungen legten den Grundstein für die moderne Physik und Technik, insbesondere für die Entwicklung der Thermodynamik und der Luftfahrt.

Führung und Experimente

Die Schüler erhielten eine Führung durch das Museum und erfuhren viele Interessantes über das wissenschaftliche Wirken Otto von Guerickes im Magdeburg des 17. Jahrhunderts. Die Ausstellung zeigt mit vielen alten Exponaten die experimentellen Versuche des berühmten Bürgers. Im zweiten Teil des Projekttages führten die Schüler im Labor selbst Experimente zum Thema des Tages durch und dokumentierten ihre Ergebnisse. Für die Jugendlichen war es ein spannender Tag im außerschulischen Klassenzimmer, den sie mit einem abschließenden Spaziergang durch die Landeshauptstadt an der Elbe verbanden.

Die Drömlingschule setzt fächerübergreifend vermehrt auf Alternativen zum klassischen Frontalunterricht. Exkursionen gehören mittlerweile zum Standardprogramm, und auch wenn es für die Lehrkräfte mit nicht unerheblichen zusätzlichen Arbeitsstunden verbunden ist, versteht das Kollegium diese Herangehensweise als absoluten Mehrwert.

Auswandererhaus und Holocaust-Mahnmal

„Wir waren im vergangenen Halbjahr gerade im Klimahaus in Bremerhaven und planen auch noch einen Besuch im Auswandererhaus“, verrät Harald Bock, der unter anderem Sport und Gemeinschaftskunde unterrichtet. „Auch ist jetzt am 13. März eine Fahrt nach Berlin geplant, wo wir uns mit dem Holocaust auseinandersetzen.“ Der 63-Jährige betont, dass für die junge Generation wichtig sei, dass sie einen Bezug zu den geschichtlichen Geschehnissen aufbauen können. „Und das ist bei solchen Exkursionen, wo sie quasi Geschichte zum Anfassen erleben, einfach mehr gegeben.“

Zuletzt hatte die Schule gerade die Juniorenwahl mit ihren 9. Und 10. Jahrgängen durchgeführt und Bock betont, dass die Vorbereitung auf Termine in der Schule und außer Haus immer mehrere Wochen in Anspruch nehme. „Wenn die Schüler dann zum Beispiel im Auswandererhaus sind, dann wissen sie schon etwas über die Geschichte“, erklärt er und fügt hinzu: „Wenn so ein junger Mensch dann aber die persönliche Geschichte einer Person erfährt, die vielleicht in seinem Alter ist, das macht schon was mit denen.“