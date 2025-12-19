Frank Lambrecht ist ein erfahrener Kampfsporttrainer, aber vor allem lebt er den Kinder- und Jugendschutz. Mit einer ganz besonderen Gruppe seiner Schüler trainiert er für den Ernstfall im Alltag.

Spaß trotz Anstrengung - Die jungen Sportler bekommen eine beeindruckende Menge perfekter Liegestütze hin.

Oebisfelde. - Helm auf, Mundschutz rein, Körperschutz festgezurrt: In der Kampfsportschule Goshin Jutsu No Michi in der Schillerstraße geht es nicht um Show oder Wettkampf, sondern um den Ernstfall. Hier trainiert eine ausgewählte Gruppe von Kindern und Jugendlichen gezielt Selbstverteidigung – realitätsnah, intensiv und mit klarem pädagogischem Anspruch.