Dirk Kuthe, Bürgermeisterkandidat der SPD, legt Wert auf ein gesundes Miteinander. Im Wahlkampf will er sich selbst treu bleiben, Bürgernähe zeigen. Auf drei Schwerpunkte legt er den Fokus: Finanzen, Kinderbetreuung und eine klare Linie in der Verwaltungsarbeit.

SPD-Kandidat Dirk Kuthe will klare Linien und ein gesundes Miteinander

Die Oebisfelderin Anja Habermann, die am Camper-Treffen in Weferlingen teilnahm, nutzte die Gelegenheit für ein Gespräch mit Bürgermeisterkandidat Dirk Kuthe (rechts).

Oebisfelde/Weferlingen - Im Wahlkampf von Tür zur Tür gehen und für sich werben, dafür fehlt dem SPD-Bürgermeisterkandidaten Dirk Kuthe die Zeit. Zudem ist es auch nicht seine Art. Vielmehr dreht er gelegentlich ganz unaufdringlich seine Runden und sucht dabei das Gespräch mit den Bürgern. So auch am Freitagabend, als er an der Burgruine in Weferlingen unterwegs war.

Der Platz im Innenhof ist mit zahlreichen Campern belegt. Sie alle gehören der Interessengemeinschaft Weferlinger LC9/200 an und kommen seit nunmehr 28 Jahren jedes zweite Wochenende im September für drei Tage mit ihren alten DDR-Gespannen hierher.

Das Areal rund um die Burgruine in Weferlingen hat sich zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt. Nicht nur für die Camper. Auf dem Burggelände wird regelmäßig gefeiert, im angrenzenden Museum Heimatgeschichte erlebbar gemacht oder im Haus der Generationen und Vereine auch mal heftigst diskutiert. Für Dirk Kuthe ein Beispiel, welche positiven Effekte es mit sich bringen kann, wenn alle an einem Strang ziehen. Damit meint der 58-Jährige die Vereine, die seit einiger Zeit in der Gruppe Weferlingen aktiv gemeinsam ihre Kräfte bündeln und als Einheit nach außen auftreten, organisieren und überall mit anpacken, wo es nötig ist.

Ein Musterbeispiel, das Schule in der gesamten Einheitsgemeinde machen sollte, findet der SPD-Bürgermeisterkandidat. Drei bis vier Veranstaltungen im Jahr organisiert die Gruppe. Die Einnahmen aus den Festen kommen zum Teil den Vereinen selbst, aber auch dem Ort Weferlingen zugute.

Ähnliches schwebt Kuthe auch für die Ortschaftsratswahl im kommenden Jahr vor. Statt bunter Parteienlandschaft soll „Weferlingen aktiv“ als Einheit antreten. „Dem Bürger kann das egal sein, er wählt ja eh mehr die Person, nicht die Partei. Zumindest in den Orten.“

Generell sieht Kuthe das starre Parteiensystem auf lokaler Ebene entspannter. „Es geht doch vor allem darum, was für die Stadt gut ist. In der SPD haben wir das inzwischen auch so weit durch, dass es keinen Fraktionszwang mehr gibt. Wir arbeiten alle für die Stadt.“

Alle unter ein Dach bekommen, darin sieht der Weferlinger seine größte Aufgabe in der Einheitsgemeinde. „Ich möchte den Fokus auf die Vereinsarbeit in der ganzen Stadt legen. Aufgrund unserer finanziellen Situation können wir nur gemeinsam etwas erreichen.“ Um die Verwaltung zu entlasten, möchte Kuthe zum Beispiel die Dorfgemeinschaftshäuser an Ortschaftsräte übertragen. „Die sollen das alleine managen.“

In Weferlingen laufe das bereits sehr gut. „Hier sind wir jetzt dabei, den Bauhof auszulagern. Über die 150 000 Euro Pauschale soll ein Neubau finanziert werden. Das bisherige Objekt, das der Bauhof noch nutzt, wird dann von Weferlingen aktiv in Eigenverantwortung übernommen.“ Zudem will der 58-Jährige die Vereine finanziell mehr entlasten. Bezahlungen für Plakatierungen, die auf Feste hinweisen, sollen ebenso wegfallen wie etwaige Nutzungsgebühren für Räume.

Mit Gewerbesteuer Stadtkasse füllen

Konsolidierung – ein Wort, das seit Jahren über der Einheitsgemeinde liegt und die Stadt in vielen Dingen hemmt. Ohne Geld keine Entwicklung. Einen Ansatz, die Stadtkasse wieder aufzufüllen, sieht Kuthe in der Anhebung der Gewerbesteuer, die mit Blick auf andere Gemeinden noch deutlich unter dem Durchschnitt liege. Ein weiterer seien die zahlreichen Objekte, die im Besitz der Stadt sind und wenig bis überhaupt nicht genutzt werden. „Die entbehrlichen müssen wir verkaufen. Auch wenn wir dabei kaum Gewinne machen, die Kosten sind wir aber los.“

Noch ein Punkt sei das kommunale Finanzausgleichsgesetz des Landes, das derzeit noch in Beratung ist. „Eigentlich soll den Kommunen damit mehr Geld zur Verfügung stehen. Auf die meisten trifft das auch zu. Aber nicht bei uns.“ Eine Hochrechnung mit den Zahlen aus 2022 habe gezeigt, das Oebisfelde-Weferlingen eine halbe Million Euro weniger bekommen würde. „Das kann es nicht sein, vor allem mit Blick auf die Konsolidierung. Wir müssen schon jetzt einen Widerspruch gegen diesen Entwurf einlegen.“

Wenig optimistisch zeigt sich Kuthe bei der Rathaussanierung in Oebisfelde. „Das werden wir so, wie es jetzt geplant ist, nicht stemmen können.“ Hier wäre es wichtig, in der Verwaltung Kräfte zu bündeln, die das Ganze vorantreiben, sich um Anträge und Fördergelder kümmern. „Zudem braucht es dort unbedingt ein Bürgerzentrum.“

Generell möchte Kuthe im Rathaus wieder eine klare Linie reinbringen. „Seit Hans-Werner Kraul das Ruder in der Hand hält, fehlt die Führung. Man hat das Gefühl, dem Bürgermeister ist es egal, wo es hingeht. Das hat unserem Ansehen nach außen sehr geschadet. Das will ich ändern. So das jeder wieder weiß, wo es hingehen soll.“

Ein großes Thema in der Stadt ist die Kinderbetreuung. „Für die Kita Walbeck müssen wir dringend etwas tun. Aufgrund des maroden Zustands des Gebäudes wäre meines Erachtens ein Neubau oder eine Containerlösung eine mögliche Alternative.“Auch bei den Einrichtungen in Oebisfelde muss nach Ansicht Kuthes „richtig was passieren“. Statt mehrere Kleine, lieber eine Große, die dafür aber richtig gut ausgebaut wird.