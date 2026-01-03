Das Oebisfelder Rathaus muss dringen saniert und erweitert werden. Hierfür sollen unter anderem aus dem Förderprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ Gelder verwendet werden. Doch insgesamt muss die Stadt tiefer in die Tasche greifen als zunächst vermutet.

Oebisfelde. - Die Sanierung und Erweiterung des Rathauses in Oebisfelde wird teurer als ursprünglich geplant. Über den aktualisierten Gesamtkostenrahmen hat der Stadtrat Oebisfelde-Weferlingen in seiner Sitzung am 16. Dezember beraten und diesem mehrheitlich zugestimmt. Mit dem Beschluss wird das Vorhaben verbindlich in die weitere Haushalts- und Förderplanung der Stadt aufgenommen.