Drei Tage voller Musik, Kunsthandwerk und Erlebnissen mit Natur zum Anfassen gibt es beim Drömlingsfest in Wolfsburg. Die Highlights aus mehr als 30 Ausstellern und einem fantastischem Bühnenprogramm gipfelt in Tausenden Besuchern.

Das Drömlingsfest in Wolfsburg bietet dieses Jahr zahlreiche Highlights für Natur- und Märchenfans. Wahrhaftig standesgemäß flanieren etwa die zauberhaften Fabelwesen über das Gelände.

Wolfsburg - Wenn ein Königspaar flaniert, Fabelwesen die Stadt erobern und zwischendrin Wölfe und Eulen hocken, dann ist das nicht der Anfang eines Grimms-Märchens, sondern das Drömlingsfest in Wolfsburg. Am Wochenende lockte die Großveranstaltung zahlreiche Besucher nach Niedersachsen. Wie Denn – erstmals gemeinsam ausgerichtet von der Stadt Wolfsburg und dem Landkreis Helmstedt.