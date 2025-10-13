Mehrere Wehren treffen sich gemeinsam für die Ausbildung des Fachdienstes Brandschutz 1 auf dem Bahn-Trainingsgelände in Oebisfelde und üben für den Ernstfall.

Auch das Thema „Bahnrettung“ wird bei der aufwändigen Trainingseinheit mit großem Aufgebot geübt.

Oebisfelde - Auf dem Gelände der Bahnbetriebs- und Lehranlage (BBL) in Oebisfelde fand eine groß angelegte Ausbildung des Fachdienstes Brandschutz 1 des Landkreises Börde statt. Zwei Löschzüge trainierten dort unter realistischen Bedingungen die Bekämpfung von Vegetationsbränden sowie die technische Hilfe bei Bahnunfällen.