Mehrere Wehren treffen sich gemeinsam für die Ausbildung des Fachdienstes Brandschutz 1 auf dem Bahn-Trainingsgelände in Oebisfelde und üben für den Ernstfall.

Von Cedar D. Wolf 13.10.2025, 16:00
Auch das Thema „Bahnrettung“ wird bei der aufwändigen Trainingseinheit mit großem Aufgebot geübt.
Auch das Thema „Bahnrettung“ wird bei der aufwändigen Trainingseinheit mit großem Aufgebot geübt. Foto: Freiwillige Feuerwehr Oebisfelde

Oebisfelde - Auf dem Gelände der Bahnbetriebs- und Lehranlage (BBL) in Oebisfelde fand eine groß angelegte Ausbildung des Fachdienstes Brandschutz 1 des Landkreises Börde statt. Zwei Löschzüge trainierten dort unter realistischen Bedingungen die Bekämpfung von Vegetationsbränden sowie die technische Hilfe bei Bahnunfällen.