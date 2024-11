Unmittelbar nach der Wende war sie verschwunden: die alte Grenzsäule an der Allerbrücke in Oebisfelde. Das einst verschollene Relikt wird nun Teil der Ausstellung im Burg- und Heimatmuseum. Möglich macht das eine Schenkung aus dem Nachlass eines besonderen Oebisfelders.

René Danschke, Heiko Schramm, Sven Groneberg, Alexander Leifert und Christian Brode bringen die Grenzsäule in das Museum.

Oebisfelde. - Mit der Wende sind zahlreiche Relikte der ehemaligen innerdeutschen Grenze verschwunden. Kolonnenweg, Grenzsignalzaun, Führungsstelle – was einst das Land teilte, wurde dem Erdboden gleichgemacht. Auch die Grenzsäule an der Allerbrücke verschwand 1990. Doch jetzt ist dieses Relikte zurück: Die alte Grenzsäule hat ihren Weg in die Hände des Oebisfelder Heimatvereins gefunden.