Uwe Schulz sucht Unterstützer: Weihnachtsgans für die Seele

Uwe Schulz will in Oebisfelde ein Weihnachtsessen für Bedürftige veranstalten. Inspiriert dazu hat ihn der Musiker Frank Zander, der seit 1995 einmal im Jahr Obdachlose zu einer Weihnachtsfeier in Berlin einlädt.

Oebisfelde - Uwe Schulz plant in Zusammenarbeit mit dem ortsansässigen Verein Castrum erstmals ein Essen für Bedürftige in Oebisfelde. Rentner, Familien oder Alleinlebende werden zu einem weihnachtlichen Menü eingeladen. „Armut gibt es nicht nur in der Großstadt, sie existiert auch hier bei uns“, sagt Uwe Schulz. Der 64-Jährige engagiert sich schon seit längerem im sozialen Bereich. Zusammen mit dem DRK-Kreisverband Börde organisiert er die mobile Tafel-Ausgabe in der Allerstadt und verteilt jeden Donnerstag die Lebensmittelspenden. Mit dem Weihnachtsessen für Bedürftige geht Schulz nun einen Schritt weiter.