Die drei angesetzten Termine des Walbecker Karnevalsvereins waren so schnell ausverkauft, dass kurzerhand ein vierter einberaumt wurde. Am Sonnabend steht die Jugend im Vordergrund und feiert in bunten Kostümen.

Ortsbürgermeister Thomas Wetteborn tauscht für den Abend die Schornsteinfegeruniform gegen die Narrenkappe und moderiert die Veranstaltung.

Walbeck - Zum Walbecker Karneval tauscht er seine Schornsteinfegerkluft gegen den Narrenhut: Ortsbürgermeister Thomas Wetteborn läutet gut gelaunt die fünfte Jahreszeit im Bürgerhaus gegenüber der Alten Marktschänke ein. „Wir sind bis auf den letzten Platz ausverkauft für alle drei Veranstaltungen“, verrät der Walbecker und fügt lachend hinzu: „Wenn wir hier noch mehr Leute reingelassen hätten, dann müssten die bei allen anderen auf dem Schoß sitzen.“