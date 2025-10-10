Kita in Oebisfelde Zu wenig Kinder: Kita „EinStein“ in Oebisfelde soll den Träger wechseln
Die Stiftung Neinstedt betreibt in Oebisfelde die Kita „EinStein“. Nun möchte der Träger die Einrichtung an die Stadt abgeben. Ein Grund sind die sinkenden Kinderzahlen.
Oebisfelde - In Oebisfelde könnte ein wichtiger Wechsel anstehen: Die Stadt Oebisfelde-Weferlingen soll künftig selbst die Trägerschaft für die Kindertagesstätte „EinStein“ übernehmen. Das hat der Schul- und Sozialausschuss in seiner Sitzung Anfang Oktober empfohlen. Hintergrund ist, dass der bisherige Träger, die Evangelische Stiftung Neinstedt, sich aus der Verantwortung für die Einrichtung zurückziehen möchte.