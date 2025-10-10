Die Stiftung Neinstedt betreibt in Oebisfelde die Kita „EinStein“. Nun möchte der Träger die Einrichtung an die Stadt abgeben. Ein Grund sind die sinkenden Kinderzahlen.

Zu wenig Kinder: Kita „EinStein“ in Oebisfelde soll den Träger wechseln

Die Stadt betreibt mehrere Kitas, wie hier die Villa Kunterbunt. Auch dort wurde lange mit Personalmangel gekämpft.

Oebisfelde - In Oebisfelde könnte ein wichtiger Wechsel anstehen: Die Stadt Oebisfelde-Weferlingen soll künftig selbst die Trägerschaft für die Kindertagesstätte „EinStein“ übernehmen. Das hat der Schul- und Sozialausschuss in seiner Sitzung Anfang Oktober empfohlen. Hintergrund ist, dass der bisherige Träger, die Evangelische Stiftung Neinstedt, sich aus der Verantwortung für die Einrichtung zurückziehen möchte.