  4. Schule in der Börde: 130 Jahre: Wie die Oschersleber Puschkinschule das Jubiläum feiern will

Schule in der Börde 130 Jahre: Wie die Oschersleber Puschkinschule das Jubiläum feiern will

Die Schule plant zahlreiche Aktionen, um die lange Geschichte der Oschersleber Bildungseinrichtung zu würdigen. Zum Auftakt wird ein Puschkin-Bild enthüllt.

Von Jan Dahms 30.01.2026, 06:00
Künstler Juriy Starov (links) schenkt der Puschkinschule ein Porträt des Namensgebers. Bei der Übergabe mit dabei: Seine Frau Maria und die Zehntklässler Jasmin Stella Bentsch und Franz Wilhelm.
Oschersleben - Es ist ein durchaus beachtliches Jubiläum: Seit genau 130 Jahren werden im Schulgebäude der heutigen Gemeinschaftsschule A. S. Puschkin Kinder und Jugendliche unterrichtet. Das ist vor allem deshalb erwähnenswert, weil das „geordnete Schulwesen“ in Oschersleben - wie es Lutz Bittner vom Schulmuseum-Förderverein ausdrückt – erst seit rund 150 Jahren existiert.