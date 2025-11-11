Der Verein Schutzgemeinschaft Deutscher Wald startet die Pflanzwochen im Landkreis Börde. Zur Eröffnung spendet die Kreissparkasse Börde 2.000 Setzlinge. Eine nächste Pflanzaktion mit weiteren Unterstützern folgt.

Eine Fläche im Hohen Holz wurde von Revierförster Jens Strebe vorbereitet, um 2.000 junge Bäume zu pflanzen.

Hohes Holz - vs/Jan Dahms

Im Hohen Holz wird weiter aufgeforstet: Bei einer Aktion des Vereins Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) konnten in der vergangenen Woche im Erholungs- und Landschaftsschutzgebiet bereits neue Bäume gepflanzt werden.

„Mit tatkräftiger Unterstützung des Forstes und Revierförster Jens Strebe wurde eine Fläche vorbereitet, um insgesamt 2.000 junge Bäume zu pflanzen“, teilte Silke Declercq vom SDW-Landesverband Sachsen-Anhalt mit. Ziel der Aktionen ist es den Angaben nach, die Aufforstung der Region voranzutreiben und somit aktiv zum Klimaschutz beizutragen. Die Wiederaufforstung des Hohen Holzes trage demnach nicht nur zur Biodiversität der Region bei, sondern auch langfristig dazu, die Lebensqualität für kommende Generationen zu sichern, heißt es vom Verein.

Beschäftigte der Kreissparkasse Börde helfen bei der Pflanzaktion im Hohen Holz durch ihr freiwilliges Engagement tatkräftig mit. Foto: Schutzgemeinschaft Deutscher Wald

Kreissparkasse Börde überreicht Scheck

Als aktive Unterstützer der Pflanzaktion vergangener Woche konnte die Kreissparkasse Börde gewonnen werden. Beschäftigte des Geldinstituts halfen bei der Pflanzaktion im Hohen Holz durch ihr freiwilliges Engagement tatkräftig mit. Laut SDW finanzierte die Stiftung der Kreissparkasse Börde insgesamt rund 2.000 Setzlinge für diese Maßnahme im Hohen Holz.

Ein Scheck in Höhe von 10.000 Euro wurde vor Ort an die SDW übergeben. Überreicht wurde er vom Vorstandsvorsitzenden der Kreissparkasse Börde, Markus Latz, an die SDW-Landesgeschäftsführerin Anne-Katrin Blisse. „Mit dieser Aktion leistet die Stiftung einen konkreten Beitrag zum Landschafts- und Umweltschutz durch die Wiederaufforstung regionaler Waldflächen“, teilte der Naturschutzverein mit. Damit erfülle sie einen wichtigen Stiftungszweck und stärkt das Bewusstsein für nachhaltiges Handeln im Landkreis Börde.

Und das Pflanzen geht weiter: In einer nächsten Aktion mit dem SDW am 22. November unterstützen Sachsen-Anhalts Landtag und die Deutsche Post die Aufforstung im Hohen Holz mit insgesamt 5.000 Bäumen.