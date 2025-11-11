An einer Einmündung in Magdeburg wird über die Sicherheit diskutiert. Nun gibt es eine Entscheidung, wie es an der Kreuzung weitergehen soll.

Kommt der Spiegel oder nicht? Das erwartet die Anwohner jetzt

Die Kreuzung Schafanger/Luisenthaler Straße ist schwer einzusehen. Ein Verkehrsspiegel sollte für mehr Sicherheit sorgen - so zumindest die Idee Magdeburger Politiker.

Magdeburg. - An einer Magdeburger Kreuzung sorgt ein kleiner Spiegel für Diskussionen: An der Kreuzung Schafanger/Luisenthaler Straße in Prester soll die Verkehrssicherheit erhöht werden. Ein Verkehrsspiegel sollte helfen – und der Stadtrat hat nun entschieden.