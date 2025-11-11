Verkehrssicherheit in Magdeburg Kommt der Spiegel oder nicht? Das erwartet die Anwohner jetzt
An einer Einmündung in Magdeburg wird über die Sicherheit diskutiert. Nun gibt es eine Entscheidung, wie es an der Kreuzung weitergehen soll.
11.11.2025, 06:30
Magdeburg. - An einer Magdeburger Kreuzung sorgt ein kleiner Spiegel für Diskussionen: An der Kreuzung Schafanger/Luisenthaler Straße in Prester soll die Verkehrssicherheit erhöht werden. Ein Verkehrsspiegel sollte helfen – und der Stadtrat hat nun entschieden.