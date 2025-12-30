Dietrich Lehmann setzt mit seinem zweiten Band die Geschichte des Oscherslebener Sportclubs fort. Mit neuen Einblicken beleuchtet er die Entwicklung des Vereins und seiner Vorläufer.

Oschersleben - Ein bedeutendes Kapitel der Oscherslebener Sportgeschichte wurde erneut in Buchform festgehalten. Dietrich Lehmann, langjähriges und engagiertes Mitglied des Oscherslebener Sportclub 1990 e.V. (OSC), hat den zweiten Band zur Geschichte des Vereins veröffentlicht.

Das neue Werk dokumentiert die Entwicklung des OSC von seiner Gründung am 28. Juni 1990 bis in die Gegenwart des Jahres 2025 und knüpft damit an den bereits erschienenen ersten Band an. Darüber hinaus blickt das Buch noch weiter zurück und beleuchtet die sportlichen Wurzeln in Oschersleben.

Bürgermeister bekommt Buch persönlich überreicht

Beginnend mit der Gründung der BSG Oddesse Oschersleben im Jahr 1950 sowie Stahl Oschersleben im Jahr 1951, wird die Entwicklung über Motor Oschersleben ab 1952 bis hin zu Motor/Vorwärts ab 1963 nachvollziehbar dargestellt. Damit spannt der Autor einen umfassenden Bogen über mehr als sieben Jahrzehnte lokaler Sporttradition.

Dietrich Lehmann übergibt Oscherslebens Bürgermeister Benjamin Kanngießer sein neues Buch über die Historie des Oschersleber SC Foto: Stadt Oschersleben

Ein Exemplar des neu erschienen Buches überreichte Dietrich Lehmann kürzlich an Oscherslebens Bürgermeister Benjamin Kanngießer. Dieser zeigte sich erfreut über die detailreiche Aufarbeitung der Vereinschronik und bedankte sich für das große ehrenamtliche Engagement des Autors. Das Buch leiste einen wichtigen Beitrag zur Bewahrung der lokalen Sporttradition und stelle eine wertvolle Dokumentation für kommende Generationen dar, heißt es seitens der Stadt.

Erhältlich ist das Buch während der Hallensportwoche vom 7. bis 11. Januar 2026 in der Sporthalle am Bruch.