Die Interessengemeinschaft Heimatgeschichte öffnet im März ihre Fundkiste. Im Stadtmuseum organisiert sie eine Schau zum Handel und Gewerbe in der Bodestadt. Wie die historischen Schätze alte Erinnerungen bei den Besuchern wecken sollen.

Alte Speisekarten und vergessene Geschäfte: Neue Ausstellung zeigt Oscherslebens Handel und Gewerbe von damals

Carola Preuße bereitet mit ihren Mitstreitern der Interessensgemeinschaft Heimatgeschichte eine neue Ausstellung zum Handel und Gewerbe in Oschersleben vor. Neben einer historischen Registrierkasse können sich die Besucher auf weitere Fundstücke freuen.

Oschersleben - Es sind vor allem die für ihr Alter erstaunlich gut erhaltenen historischen Speise- und Getränkekarten, die bei den Beteiligten der Interessensgemeinschaft Heimatgeschichte auf große Neugier stoßen. Aber auch die anderen nun schon in die Jahre gekommenen Dokumente, die aus einer großen Kiste gezogen werden, ziehen die Aufmerksamkeit bei ihrem Treffen im Lese-Café auf sich. Bei der Besprechung wird deutlich: Bald werden diese und weitere historische Schätze der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht.