weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Oschersleben
    4. >

  4. Brandserie in Oschersleben: Anwohner verzweifeln: 7 Feuer in Garagen und die Kritik wächst

Brandserie in Oschersleben Anwohner verzweifeln: 7 Feuer in Garagen und die Kritik wächst

Müll, Reifen und Asbest brennen: Erneut kämpft die Oschersleber Feuerwehr gegen die Flammen in einem Garagenkomplex in der Neindorfer Straße. Es ist bereits der siebte Einsatz seit Dezember 2024. Der Ärger bei den Anwohnern steigt. Denn trotz allem werden die Garagen weiter vermietet.

Von Jan Dahms 29.09.2025, 18:00
Einsatz für die Feuerwehr Oschersleben: Wieder brennt Müll in den Garagen der Neindorfer Straße.
Einsatz für die Feuerwehr Oschersleben: Wieder brennt Müll in den Garagen der Neindorfer Straße. Foto: Feuerwehr Oschersleben

Oschersleben - Die Anwohner rund um den Garagenkomplex an der Clara-Zetkin-Straße/Neindorfer Straße sind am Wochenende erneut um ihren Schlaf gebracht worden. Denn in der Nacht zum Sonnabend, 27. September, ist es vor Ort abermals zu einem größeren Brandeinsatz gekommen. Der Frust wächst.