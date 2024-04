Die Kandidaten für die Kommunalwahl in der Westlichen Börde stehen fest.

Gemeinde Westliche Börde. - Der Wahlausschuss der Verbandsgemeinde Westliche Börde hat in seiner Sitzung am 10. April über die Wahlvorschläge für die Kommunalwahl am 9. Juni beraten. Bis auf einen Wahlvorschlag konnten alle auf den Listen aufgeführte Vorschläge für gültig und damit als zugelassen befunden werden. Gegenstand der Wahlausschusssitzung waren sowohl die Wahlvorschläge für die Wahl des Verbandsgemeinderates als auch für die Gemeinde- bzw. Stadträte der Mitgliedskommunen.