Viele Stunden Arbeit steckt in der riesigen Erntekrone, die die Hordorfer zusammenknüpfen. Diese Arbeit wird auf dem Landeserntedankfest in Magdeburg mit dem zweiten Platz ausgezeichnet.

Gemeinschaftlich wird die große Erntekrone fertiggestellt. Auf dem Landeserntedankfest in Magdeburg zeigen die Hordorfer ihr Ergebnis.

Hordorf - Schon im Juli wird das Getreide abgeschnitten und gesammelt, erklärt Landwirt Helge Beckurs. Gemeinsam mit einigen Hordorfern baut er eine riesige Erntekrone, die sogar von den Besuchern des Landeserntedankfests in Magdeburg als die zweitschönste des Landes prämiert wird. Viele Stunden Arbeit stecken in dem 100 Kilo Koloss.