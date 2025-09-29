Zweitschönste Erntekrone in Sachsen-Anhalt Auf Landeserntedankfest prämiert: Hordorfer knüppern riesige Erntekrone
Viele Stunden Arbeit steckt in der riesigen Erntekrone, die die Hordorfer zusammenknüpfen. Diese Arbeit wird auf dem Landeserntedankfest in Magdeburg mit dem zweiten Platz ausgezeichnet.
29.09.2025, 18:30
Hordorf - Schon im Juli wird das Getreide abgeschnitten und gesammelt, erklärt Landwirt Helge Beckurs. Gemeinsam mit einigen Hordorfern baut er eine riesige Erntekrone, die sogar von den Besuchern des Landeserntedankfests in Magdeburg als die zweitschönste des Landes prämiert wird. Viele Stunden Arbeit stecken in dem 100 Kilo Koloss.