Event in Magdeburg Schweineseife und Forst-Pferde: Diese Besonderheiten bietet das Landeserntedankfest
Das Landeserntedankfest 2025 lockt Tausende Besucher nach Magdeburg. Dort präsentieren sich Aussteller aus allen Bereichen der Landwirtschaft - mit einigen spannenden Produkten.
Aktualisiert: 20.09.2025, 22:11
Magdeburg - Durch deutsche Wälder arbeiten sich heutzutage tonnenschwere Forstmaschinen, die Bäume im Handumdrehen fällen und abtransportieren. Doch geht es nach Doreen Wolter und ihren Mitstreitern, sollte die Forstwirtschaft wieder häufiger auf Althergebrachtes setzen: Pferde.