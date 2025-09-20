Das Landeserntedankfest 2025 lockt Tausende Besucher nach Magdeburg. Dort präsentieren sich Aussteller aus allen Bereichen der Landwirtschaft - mit einigen spannenden Produkten.

Schweineseife und Forst-Pferde: Diese Besonderheiten bietet das Landeserntedankfest

Beim Landeserntedankfest wird historische und moderne Landtechnik geboten, dazu Produkte und Informationsstände.

Magdeburg - Durch deutsche Wälder arbeiten sich heutzutage tonnenschwere Forstmaschinen, die Bäume im Handumdrehen fällen und abtransportieren. Doch geht es nach Doreen Wolter und ihren Mitstreitern, sollte die Forstwirtschaft wieder häufiger auf Althergebrachtes setzen: Pferde.