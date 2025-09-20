weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sachsen-Anhalt
    3. >
  3. Regionale Wirtschaft
    4. >

  4. Event in Magdeburg: Schweineseife und Forst-Pferde: Diese Besonderheiten bietet das Landeserntedankfest

Event in Magdeburg Schweineseife und Forst-Pferde: Diese Besonderheiten bietet das Landeserntedankfest

Das Landeserntedankfest 2025 lockt Tausende Besucher nach Magdeburg. Dort präsentieren sich Aussteller aus allen Bereichen der Landwirtschaft - mit einigen spannenden Produkten.

Von Robert Gruhne Aktualisiert: 20.09.2025, 22:11
Beim Landeserntedankfest wird historische und moderne Landtechnik geboten, dazu Produkte und Informationsstände.
Beim Landeserntedankfest wird historische und moderne Landtechnik geboten, dazu Produkte und Informationsstände. Foto: Robert Gruhne

Magdeburg - Durch deutsche Wälder arbeiten sich heutzutage tonnenschwere Forstmaschinen, die Bäume im Handumdrehen fällen und abtransportieren. Doch geht es nach Doreen Wolter und ihren Mitstreitern, sollte die Forstwirtschaft wieder häufiger auf Althergebrachtes setzen: Pferde.