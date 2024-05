Zum Tag der offenen Tür gewährte die Sekundarschule Einblicke in den Alltag. Die Schule wird nach den Sommerferien zweizügig sein. Was Eltern jetzt wissen müssen.

Ausleben - Der Einladung zum Tag der offenen Tür in der Sekundarschule Ausleben, der „Schule mit Herz“, sind am Sonnabend viele Besucher gefolgt. Auf sie wartete ein abwechslungsreiches Programm und im wahrsten Sinne des Wortes standen im Schulhaus alle Türen offen. Was die Viertklässler begeisterte.

Schulleiter Erhard Schmidt und sein Team zeigten sich zufrieden. Schüler und Lehrer haben für den Tag der offenen Tür gemeinsam verschiedene Aktionen zum Mitmachen und Ausprobieren vorbereitet. Angesprochen waren Kinder und Eltern.

Lesen Sie auch: Wie sich das Schulhaus in Ausleben in eine Kunstgalerie verwandelt

Etliche künftige Fünftklässler schauten sich mit ihren Eltern in der Schule um. Dazu gehörte auch Alec. Noch besucht er die 4. Klasse in Harbke. Beim Tag der offenen Tür testete er sich im Fach Physik aus, beschäftigte sich mit Gewichten.

Im Bio-Fachraum setzten die Besucher dem menschlichen Körper auseinander. Wie sich die verschiedenen Erdschichten zusammensetzen wurde im Geo-Raum demonstriert. Hier konnte auch die Bundesrepublik zusammengepuzzelt werden. Die neue Russischlehrerin, Aida Natur, die erst vor wenigen Wochen nach Deutschland kam, übte mit den Besuchern die russische Sprache.

Schülerzahl wächst

Im gesamten Schulhaus bekamen die Gäste einen umfassenden Eindruck darüber, wie kreativ die Schüler sind – egal ob im Unterricht, in den verschiedenen Arbeitsgemeinschaften oder mit den Aktionen der Schulsozialarbeiterin Doreen Schmitz.

Hendrik Grund holt die fertigen Brote aus dem Ofen. Er übt schon mal für seinen Berufswunsch. Er möchte Bäcker werden. Foto: Yvonne Heyer

Aber nicht nur im Schulhaus selbst herrschte ein Kommen und ein Gehen. Ein buntes Getümmel gab es auch auf dem Schulhof. Zuckerwatte, Popcorn, gegrillte Würstchen und mehr konnten sich die kleinen und große Gäste schmecken lassen. Der Hunger konnte auch am Backofen gestillt werden. Hendrik Grund aus der Klasse 9b zauberte so manche Pizza hervor und das passend gekleidet, in Bäckerhose und Shirt. Er berichtete, dass er bereits ein Praktikum bei einem Bäcker gemacht hat und tatsächlich diesen Handwerksberuf erlernen möchte.

Lesen Sie auch: Warum Auslebens Schulsozialarbeiterin Zukunftsängste hat

An der Sekundarschule Ausleben gibt es seit kurzem einen Schulsanitätsdienst. Auch daran hat die Schulsozialarbeiterin eine Aktie. Sanitäter Kay Haumrich kommt jeden Mittwoch in die Schule, um den Kindern das Einmaleins der Ersten Hilfe näher zu bringen. Beim Tag der offenen Tür wurde er nicht müde, den kleinen und großen Gäste die Rettungswagen zu erklären.

Die Feuerwehr war ebenso auf dem Schulhof vertreten. Um das Tanklöschfahrzeug näher vorzustellen, hatte der Feuerwehrnachwuchs ein Quiz vorbereitet. Wer alle Fragen richtig beantwortet hatte, konnte das Wort „JF (Jugendfeuerwehr) Ausleben“ bilden. Bei der Beantwortung der Fragen half unter anderem Leo Seidenstücker. Er berichtete voller Stolz, dass er in einem Monat als Anwärter zu den aktiven Kameraden wechselt.

Die Sekundarschule Ausleben wird mit dem kommenden Schuljahr weiter wachsen. Das hängt auch damit zusammen, dass die Schule ein freies Einzugsgebiet hat. Eine 10. Klasse verlässt in wenigen Wochen die Schule, zwei fünfte Klassen kommen hinzu. Zwei zusätzliche Klassenräume müssen bis zum Beginn des kommenden Schuljahres durch den Landkreis als Träger geschaffen werden. Dafür finden Umbauarbeiten statt. Mit dem neuen Schuljahr wird dann die Sekundarschule Ausleben komplett zweizügig sein.