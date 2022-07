Autocross-Meisterschaft: Teams aus Oschersleben haben große Pläne

Die Deutsche Autocross-Meisterschaft kommt wieder nach Oschersleben. Zwei Fahrer berichtet, was sie sich dafür vorgenommen haben.

Oschersleben - Schnell, laut, spektakulär, das sind Autocross-Rennen, in denen es mit Buggys und Tourenwagen auf die Rennstrecke geht. Gekämpft wird meist mit harten Bandagen, und nicht selten sieht einer der in vielen Arbeitsstunden aufgebaute Wagen nach einem Rennwochenende nicht mehr ganz so frisch aus.