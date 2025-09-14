weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
6. Gassischwimmen im Carl-Miller-Bad Viel Spaß für Vierbeiner: Hunde erobern Magdeburger Freibad

Zum 6. Gassischwimmen in Magdeburg kamen Dutzende Hundebesitzer mit ihren Lieblingen ins Carl-Miller-Bad. Am Ende der Freibadsaison dürfen die Vierbeiner dort ins Wasser.

Von Stefan Harter Aktualisiert: 14.09.2025, 15:59
Zum Gassischwimmen am Ende der Freibadsaison kamen viele Hundebesucher in das Carl-Miller-Bad in Magdeburg. Foto: Stefan Harter

Magdeburg. - Schon vor der dem offiziellen Start hatte sich am 14. September 2025 vor dem Eingang des Carl-Miller-Bads eine lange Schlange gebildet. Viele Hundebesitzer aus Magdeburg und Umgebung waren zum mittlerweile traditionellen Gassischwimmen am Ende der Freibadsaison gekommen.