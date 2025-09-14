Nach dem tragischen Tod eines Storchs, bewegt in Oschersleben eine Idee, die nahezu die ganze Stadt vereint. Die Herzensaktion endet nun mit einem neuen Zuhause, einem Wettbewerb und ein Jubelschrei, der alles veränderte.

Das neue Nest ist oben angekommen und wird am Schornstein befestigt.

Oschersleben. - Hoch oben auf der Esse am Reiterhof Behrens thront in Oschersleben ein neues Storchennest. Mit Fug und Recht kann bei der Aktion von Volksfestcharakter gesprochen werden. Hinter der Idee „Storchenvilla Klepperhorst“ steckt ein Engagement, hinter dem die ganze Stadt und ein Wettbewerb stehen, bei dem aber nur einer den richtigen Riecher hatte.