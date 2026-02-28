Die Stadt hat den Halberstadtwerken rund 38 Hektar eigener Flächen langfristig zur Nutzung überlassen. Flächen, die in dem Bereich des geplanten Windparks Vor dem Huy liegen. Das rückgängig zu machen, ist Inhalt eines Antrags der AfD-Fraktion an den Stadtrat.

Dieser Blick von Badersleben auf den Windpark am Druiberg bei Dardesheim zeigt: Windnutzung hat eine lange Geschichte, wie die Baderslebener Windmühle im Vordergrund des Bildes zeigt.

Halberstadt. - Schon nach der Entscheidung im August 2025 hatte die AfD-Fraktion angekündigt, gegen diesen Beschluss des Halberstädter Stadtrates Widerspruch einzulegen. Am 26. Februar stand das Thema Nutzungsvertrag und Windkraft nun wieder auf der Agenda des Stadtrates. Die Fraktion hatte das eingeklagt.