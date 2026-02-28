Windenergie im Harz Halberstadts AfD-Fraktion will Aufhebung des Flächennutzungsvertrags mit Stadtwerken
Die Stadt hat den Halberstadtwerken rund 38 Hektar eigener Flächen langfristig zur Nutzung überlassen. Flächen, die in dem Bereich des geplanten Windparks Vor dem Huy liegen. Das rückgängig zu machen, ist Inhalt eines Antrags der AfD-Fraktion an den Stadtrat.
28.02.2026, 07:00
Halberstadt. - Schon nach der Entscheidung im August 2025 hatte die AfD-Fraktion angekündigt, gegen diesen Beschluss des Halberstädter Stadtrates Widerspruch einzulegen. Am 26. Februar stand das Thema Nutzungsvertrag und Windkraft nun wieder auf der Agenda des Stadtrates. Die Fraktion hatte das eingeklagt.