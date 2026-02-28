Eröffnung an Ostern Neue Eissorten, Osterfest und Brauerei-Pläne an der Elbe: So startet das Eiswerk Zerben in die neue Saison
Pünktlich zu Ostern startet das Eiswerk Zerben in die neue Saison. Direkt an der Elbe gelegen, lockt die Eismanufaktur nicht nur mit neuen Sorten, sondern auch mit neuen Öffnungszeiten und bald auch mit weiteren Angeboten für Radfahrer und Touristen.
28.02.2026, 07:03
Zerben - „Ist schon geöffnet?“, fragen zwei Passanten, als sie bei den ersten stärkeren Sonnenstrahlen des Jahres am Eiswerk in Zerben vorbeifahren. Doch ein paar Wochen müssen sich die Gäste noch gedulden, ehe es so weit ist.