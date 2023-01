Der Landkreis Börde präsentiert sich auf der Grünen Woche

In Berlin hat die Grüne Woche ihre Pforten geöffnet. Mit dabei auch der Landkreis Börde. Ein erster Eindruck und wann Besucher sich auf dem „Börde-Tag“ umsehen können.

Kurz nach der Eröffnung der Grünen Woche schaute auch Minister Sven Schulze am Stand des Landkreises vorbei.

Berlin/Landkreis Börde - Die Internationale Grüne Woche ist am 20. Januar 2023 in Berlin eröffnet worden. Mit dabei in der Halle 23b, der Sachsen-Anhalt-Halle, der Landkreis Börde.