Die Kita in Gröningen hat einen neuen Leiter

Noch ist alles ganz frisch. Jark Fricke ist erst seit Jahresbeginn 2022 der neue Leiter der Kindertagesstätte „Bodespatzen“ in Gröningen. Er erzählt, wie er zu seinem neuen Job gekommen ist und wer ihn bei seiner neuen Aufgabe unterstützt.

Der neue Chef der Gröninger Kindertagesstätte „Bodespatzen“, Jark Fricke (2. v. r.), kommt auf dem Spielplatz der Einrichtung mit seinen Kolleginnen ins Gespräch. Er ist im Übrigen nicht der einzige Mann in dieser Einrichtung.

Gröningen - Der Platz am Schreibtisch im kleinen Leiterbüro im Dachgeschoss des Kita-Gebäudes ist erst einmal ungewohnt. An diesem Morgen sind hier Birgit Wiehmann und ihr Nachfolger Jark Fricke anzutreffen. Der „Neue“ ist gerade bei Tag acht an seiner neuen Wirkungsstätte angekommen.