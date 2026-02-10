Der Frisiersalon Hamann in Gröningen kann auf eine hundertjährige Geschichte zurückblicken. Kerstin Heinemann ist die Enkelin des Gründers und erinnert sich.

Gröningen - In Gröningen gibt es dieser Tage ein besonderes Jubiläum zu feiern: Der Frisiersalon Hamann in der Grabenstraße 36 begeht seinen 100. Gründungstag. Derzeit wird der Familienbetrieb in dritter Generation geführt und blickt auf eine bewegte Geschichte zurück.