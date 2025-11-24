Ein 43-Jähriger Mann aus Oschersleben muss sich vor dem Landgericht Magdeburg verantworten. Bei ihm wurden große Mengen an Betäubungsmittel gefunden – darunter über 100 Ecstasytabletten. Was der Angeklagte zu den Vorwürfen sagt.

Bei dem angeklagten Oschersleber sind während einer Verkehrskontrolle mehrere Tütchen mit Betäubungsmittel gefunden worden.

Oschersleben/Magdeburg - Der 11. April in diesem Jahr sei der Tag gewesen, an dem „alles schiefgegangen“ wäre. Das sagt der 43-jährige Oschersleber zum Prozessauftakt im Landgericht Magdeburg. Dem Mann wird vorgeworfen in der Bodestadt mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge Handel getrieben zu haben. Schon zwei Jahre zuvor haben Polizeibeamte eine Vielzahl von Drogen in der Wohnung des Beschuldigten gefunden.