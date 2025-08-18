Ein Paar mit Behinderung muss seine Eheschließung im Standesamt juristisch erkämpfen. Das wird im Stadtrat scharf kritisiert. Den Vorwurf der Diskriminierung dementiert die Verwaltung.

Warum ein Paar über zwei Jahre kämpfen musste, um in Oschersleben zu heiraten

Kathrin Pollnow und Klaus-Dieter Rose stehen vor dem Standesamt in Oschersleben. Über zwei Jahrem usste das Paar um seine Hochzeit kämpfen.

Oschersleben - Kathrin Pollnow und Klaus-Dieter Rose haben am 9. August geheiratet. Auf den Tag der Eheschließung, die im Standesamt Oschersleben einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur (dpa) zufolge nicht einmal zehn Minuten gedauert hatte, mussten sie fast zweieinhalb Jahre warten.