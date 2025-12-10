Zwischen Feuerschale und Tombola entsteht in Oschersleben für Hunde jedes Jahr ein kleiner Weihnachtsmarkt. Mit den Erlösen wird eine regionale Tierschutzorganisation unterstützt.

Ein Weihnachtsmarkt für Vierbeiner: In Oschersleben kommen Hunde auf ihre Kosten

Volontärin Sophie-Charlott Weiß (rechts) besuchte mit ihrem Zwergrauhaardackel Moritz den Hundeweihnachtsmarkt in Oschersleben. Babette Gall und Ronald Gracz verkauften Glühwein und Waffeln.

Oschersleben - Ein Weihnachtsmarkt ganz ohne Musik – das klingt ungewöhnlich, ist in Oschersleben aber längst Tradition. Der Grund für die Stille: Für die vierbeinigen Besucher wäre Musik zu stressig und zu laut. Deswegen organisieren zum 14. Mal Kerstin und Peter Hünermund ihren Hundeweihnachtsmarkt. Während der 1. Magdeburger Hundeweihnachtsmarkt kurzfristig abgesagt wurde, erfreut sich der Oscherslebener Markt seit Jahren großer Beliebtheit. „Es wird jedes Jahr immer mehr angenommen“, sagt Organisator Peter Hünermund.