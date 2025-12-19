Nach einem neuen Aufruf der Lokalen Aktionsgruppe Börde können weitere Projekte aus Oschersleben an den Start gehen. Welche Vorhaben durch das Leader-Förderprogramm profitieren.

Auch die Evangelische Kirchengemeinde Oschersleben hat sich mit einem Vorhaben in der St. Nicolai Kirche für eine Leader-Förderung beworben.

Oschersleben - vs/Jan Dahms

Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Börde hat während ihrer jüngsten Sitzung insgesamt 23 Projekte in der Region Oschersleben und der Westlichen Börde für eine Leader-Förderung freigegeben. Der insgesamt vierte Aufruf des Vereins nach förderfähigen Vorhaben endete außergewöhnlich.

„Besonders bei diesem Aufruf war, dass zum ersten Mal mehr Projekte eingereicht wurden, als dass das ausgerufene Budget von 2,5 Millionen Euro decken konnte“, teilt die LAG Börde mit. Das Leader Förderprogramm der Europäischen Union setzte demnach auf die regionalen Kompetenzen der Akteure und Akteurinnen vor Ort, sodass die LAG entscheidet, welche Projekte gefördert werden sollen.

Leader-Förderung in der Börde: 19 Projekte können an den Start gehen

Wie es in der Mitteilung heißt, wurde sich auf 19 Projekte geeinigt, die nun mit dem Förderantrag an den Start gehen können. Vier weitere Projekte würden es erst einmal nur auf die Nachrückerliste schaffen und müssten warten.

Nach Angaben der LAG Börde ist die wohl größte Investition und damit auch das größte Projekt, welche über Leader in der Region unterstützt wird, der Neubau eines Feuerwehrhauses für die Orte Klein Oschersleben und Groß Germersleben. Dieses Vorhaben wird mit knapp 800.000 Euro gefördert. Auch weitere Vorhaben in Oschersleben erhalten eine Unterstützung, wie aus einer Übersicht der bestätigten Projekte zeigt.

So erhält beispielsweise der Verein Emmeringer Kirche und Kunst für ein Skulpturen-Garten auf dem Friedhof rund 111.000 Euro. Der Einbau neuer Fenster und ein UV-Schutz für die neue Orgel in der St. Nicolai-Kirche wird mit 160.000 Euro gefördert. Rund 60.000 Euro steht der Stadt Oschersleben für die Sanierung der Rampe an der Trauerhalle des Friedhofes Oschersleben zur Verfügung. Die vollständige Prioritätenliste ist im Internet unter lag-boerde.de abrufbar.

Mit der Umsetzung der Projekte werden insgesamt knapp sechs Millionen Euro in der Region investiert, teilt die LAG Börde mit.