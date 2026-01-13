Im Speicher des Eisenbahnmuseums „Feldmann“ am Bahnhof Hadmersleben wird ein Nistkasten für geschützte Vögel installiert.

Holm Ramisch, Dirk Schmidt, Andreas Oschim und Erhard Horn (von links) hoffen, dass sich geschützte Vogelarten unter dem Dach des Eisenbahnmuseums „Feldmann“ am Bahnhof Hadmersleben ansiedeln.

Klein Oschersleben - Das regionale Eisenbahnmuseum „Feldmann“ am Bahnhof Hadmersleben bietet seit nunmehr über 20 Jahren Platz für zahlreiche Exponate zur Eisenbahntechnik und der Geschichte der letzten Jahrzehnte. Den einstigen Speicher, wo sich unter anderem eine Mischung aus Modelleisenbahnen, aber auch alte Signale, Gepäckwagen und der Vereinsraum der Eisenbahnfreunde befinden, haben es auch Vögel gern.