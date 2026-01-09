Im Harz sorgt Sturmtief Elli für Verkehrsprobleme: Der Busverkehr ist unterbrochen, eine wichtige Straße gesperrt. So ist die aktuelle Lage am Freitagvormittag, 9. Januar.

Eltern bringen am Freitagmorgen, 9. Januar, ihre Kinder in Wernigerode mit Schlitten in die Schule.

Landkreis Harz. - Sturmtief „Elli“ ist in der Nacht zum Freitag, 9. Januar, im Landkreis Harz angekommen. Die Schneemassen ziehen neben vielen geschlossenen Schulen und einem Stopp bei den Harzer Schmalspurbahnen Einschränkungen im Verkehr nach sich.

So unterbrachen die Harzer Verkehrsbetriebe am Morgen den Liniendienst ihrer Busse – zumindest bis gegen Mittag. Die Straßenverhältnisse mit viel Schnee seien insbesondere im Oberharz zu schwierig, heißt es vom Unternehmen.

Deshalb erfolge zur Sicherheit des Personals und der Fahrgäste. „Bisher haben wir nur leichte Schäden zu verkraften: zwei Busscheiben und ein Außenspiegel“, teilen die HVB kurz nach Uhr mit.

Landesstraße im Oberharz gesperrt wegen Schneeverwehungen

Bereits gegen 7 Uhr wurde aufgrund der Wetterlage die Landesstraße 98 zwischen Tanne und Benneckenstein vorübergehend gesperrt. Als Grund gibt ein Sprecher von Sachsen-Anhalts Infrastrukturministerium starke Schneeverwehungen an.

Die Sperrung sei noch nich ausgeschildert – das soll nachgeholt werden, sobald es die Straßenverhältnisse zulassen. Wer trotzdem zwischen den beiden Ortsteilen der Stadt Oberharz am Brocken unterwegs ist, dem wird folgende Umfahrung empfohlen: über die Bundesstraße 242 von Tanne nach Trautenstein und weiter über die L 97 nach Benneckenstein – und analog in Gegenrichtung.

Wann die gesperrte Straße wieder freigegeben wird, kann der Ministeriumssprecher noch nicht prognostizieren. Die Entscheidung könne „erst nach einer Entspannung der Wetterlage getroffen werden“.