Kriminalität in der Börde Geldbörse beim Einkaufen gestohlen: Immer öfter schlagen Taschendiebe in Oschersleber Supermärkten zu
Eine Unaufmerksamkeit wird zum Verhängnis: Eine 57-jährige Oschersleberin wird beim Einkaufen das Opfer von Taschendieben – und sie ist nicht allein. Die Zahl der Vorfälle in der Bodestadt nimmt drastisch zu. Wie die Täter vorgehen und zu welchen Tipps die Polizei rät.
01.12.2025, 19:00
Oschersleben - Einen eigentlich alltäglichen Einkauf im Supermarkt wird eine Oschersleberin wohl nicht so schnell vergessen. Denn die Frau ist das Ziel von Taschendieben geworden. Sie ist nicht das einzige Opfer der Kriminellen in der Bodestadt.