Kriminalität in der Börde Geldbörse beim Einkaufen gestohlen: Immer öfter schlagen Taschendiebe in Oschersleber Supermärkten zu

Eine Unaufmerksamkeit wird zum Verhängnis: Eine 57-jährige Oschersleberin wird beim Einkaufen das Opfer von Taschendieben – und sie ist nicht allein. Die Zahl der Vorfälle in der Bodestadt nimmt drastisch zu. Wie die Täter vorgehen und zu welchen Tipps die Polizei rät.