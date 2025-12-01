weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Sitzungstermin muss verschoben werden: „Internes Büroversehen“: Kreis informiert Ausschuss nicht rechtzeitig

Der Jugendhilfeausschuss des Altmarkkreises wird nicht wie geplant am Mittwoch tagen. Es gab eine Beschwerde zu zwei Punkten. Die Begründung der Verwaltung klingt unverständlich.

Von Stefanie Herrmann 01.12.2025, 18:25
An die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses wurden Unterlagen zu spät versandt. Symbolfoto: picture alliance / dpa-tmn

Altmarkkreis Salzwedel - Am 3. Dezember sollten der Sozial- und der Jugendhilfeausschuss des Altmarkkreises Salzwedel in Klötze tagen. Doch es gab eine formale Beschwerde. Die Rechtmäßigkeit der Sitzung wurde angezweifelt - zu Recht, wie sich herausstellt.