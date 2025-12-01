Der Jugendhilfeausschuss des Altmarkkreises wird nicht wie geplant am Mittwoch tagen. Es gab eine Beschwerde zu zwei Punkten. Die Begründung der Verwaltung klingt unverständlich.

An die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses wurden Unterlagen zu spät versandt.

Altmarkkreis Salzwedel - Am 3. Dezember sollten der Sozial- und der Jugendhilfeausschuss des Altmarkkreises Salzwedel in Klötze tagen. Doch es gab eine formale Beschwerde. Die Rechtmäßigkeit der Sitzung wurde angezweifelt - zu Recht, wie sich herausstellt.