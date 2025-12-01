Nach monatelangen Debatten über neue Windräder und Solaranlagen, die die Magdeburger Firma Getec green energy in der Elbe-Parey bauen möchte, steht eine Entscheidung darüber unmittelbar bevor. Werden die reduzierten Wind- und Solarparks genehmigt – oder kommt es zu weiteren Änderungen?

Entscheidung steht kurz bevor: Kommen neue Windräder und Solarparks in Elbe-Parey?

Anfang September ist die Aula in Güsen bei der Sitzung des Gemeinderates bereits überfüllt gewesen.

Güsen. - Über mehrere Monate zieht sich das Projekt der Getec green energy bereits. Die Magdeburger Firma plant, ein Energiekonzept mit neuen Wind- und Solarparks für die Gemeinde Elbe-Parey zu erstellen. Dieses ist auf vergangenen Ausschuss- und Ratssitzungen mehrfach kontrovers diskutiert worden – am heutigen Dienstag soll nun eine Entscheidung dazu fallen.