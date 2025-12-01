weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Monatelange Debatten: Entscheidung steht kurz bevor: Kommen neue Windräder und Solarparks in Elbe-Parey?

Monatelange Debatten Entscheidung steht kurz bevor: Kommen neue Windräder und Solarparks in Elbe-Parey?

Nach monatelangen Debatten über neue Windräder und Solaranlagen, die die Magdeburger Firma Getec green energy in der Elbe-Parey bauen möchte, steht eine Entscheidung darüber unmittelbar bevor. Werden die reduzierten Wind- und Solarparks genehmigt – oder kommt es zu weiteren Änderungen?

Von Louis Hantelmann 01.12.2025, 19:07
Anfang September ist die Aula in Güsen bei der Sitzung des Gemeinderates bereits überfüllt gewesen.
Anfang September ist die Aula in Güsen bei der Sitzung des Gemeinderates bereits überfüllt gewesen. Archivfoto: Louis Hantelmann

Güsen. - Über mehrere Monate zieht sich das Projekt der Getec green energy bereits. Die Magdeburger Firma plant, ein Energiekonzept mit neuen Wind- und Solarparks für die Gemeinde Elbe-Parey zu erstellen. Dieses ist auf vergangenen Ausschuss- und Ratssitzungen mehrfach kontrovers diskutiert worden – am heutigen Dienstag soll nun eine Entscheidung dazu fallen.