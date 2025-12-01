Stadt im Kreis Stendal will Vorreiter werden Die Meinung der Jugend ist gefragt: Osterburgs innovative Idee für Kinder- und Jugendbeteiligung
Osterburg will zum Vorbild für die Beteiligung junger Menschen in ganz Sachsen-Anhalt werden. Die Idee: Jugendliche sollen die Meinungen von Gleichaltrigen sammeln und ins Rathaus tragen.
01.12.2025, 18:21
Osterburg. - Oft wird über sie geredet, selten mit ihnen. Für Jugendliche in Osterburg macht sich Marie Weitz als Kinder- und Jugendbeauftragte der Stadt seit fast zwei Jahren stark. Doch mit ihrer Arbeit kommt sie nur schleppend voran. Das größte Problem: Die breite Masse der Jugendlichen ist schwer zu erreichen. Nun hat sich Marie Weitz eine Lösung überlegt, wie sie den jungen Menschen in Osterburg ab 2026 eine Stimme geben und ihren Wünschen Gehör im Rathaus verschaffen will.