Osterburg will zum Vorbild für die Beteiligung junger Menschen in ganz Sachsen-Anhalt werden. Die Idee: Jugendliche sollen die Meinungen von Gleichaltrigen sammeln und ins Rathaus tragen.

Bei einem neuen Projekt sollen junge Menschen aus Osterburg ihre Meinungen einbringen.

Osterburg. - Oft wird über sie geredet, selten mit ihnen. Für Jugendliche in Osterburg macht sich Marie Weitz als Kinder- und Jugendbeauftragte der Stadt seit fast zwei Jahren stark. Doch mit ihrer Arbeit kommt sie nur schleppend voran. Das größte Problem: Die breite Masse der Jugendlichen ist schwer zu erreichen. Nun hat sich Marie Weitz eine Lösung überlegt, wie sie den jungen Menschen in Osterburg ab 2026 eine Stimme geben und ihren Wünschen Gehör im Rathaus verschaffen will.