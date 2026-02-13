Einkaufen in der Börde Gröningen: NP-Markt schließt in der kommenden Woche
Der NP-Markt in Gröningen schließt - allerdings nur für wenige Tage. Wie es danach weitergeht.
13.02.2026, 06:00
Gröningen - Ein Zettel am Eingang weist Kunden darauf hin: Der NP-Markt in Gröningen schließt ab Montag, dem 16. Februar. Grund dafür sind Umbauarbeiten. Wie eine Sprecherin auf Nachfrage mitteilte, wird auch der Gröninger Markt in eine „nah&gut“-Filiale umgewandelt. Dahinter steht der Edeka-Konzern, der aktuell seine Discounter-Schiene umstrukturiert.