  4. Einkaufen in der Börde: Gröningen: NP-Markt schließt in der kommenden Woche

Der NP-Markt in Gröningen schließt - allerdings nur für wenige Tage. Wie es danach weitergeht.

Von Anna Schwanz 13.02.2026, 06:00
Der NP-Markt in Gröningen gehört bald der Vergangenheit an.
Gröningen - Ein Zettel am Eingang weist Kunden darauf hin: Der NP-Markt in Gröningen schließt ab Montag, dem 16. Februar. Grund dafür sind Umbauarbeiten. Wie eine Sprecherin auf Nachfrage mitteilte, wird auch der Gröninger Markt in eine „nah&gut“-Filiale umgewandelt. Dahinter steht der Edeka-Konzern, der aktuell seine Discounter-Schiene umstrukturiert.