Trotz frostiger Temperaturen machen sich zahlreiche Altbrandsleber auf den Weg durchs Hohe Holz. Zum ersten Mal organisiert vom neu gegründeten Bürgerverein, wartet auf die Wanderer am Ziel ein deftiges Essen.

Vom Feuerwehrgerätehaus in Altbrandsleben aus wanderten die Teilnehmer der Grünkohlwanderung in das Hohe Holz.

Altbrandsleben - Warm eingepackt und teilweise mit Wanderstöcken ausgestattet haben sich insgesamt über 60 Altbrandsleber am Sonntagvormittag auf den Weg gemacht. Vom Feuerwehrgerätehaus der Ortschaft ging es für die Teilnehmer bei frostigen Temperaturen durch das Erholung- und Landschaftsschutzgebiet Hohes Holz.