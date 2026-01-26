Durch das Hohe Holz Grünkohlwanderung in Altbrandsleben: Über 60 Teilnehmer trotzen Frost und Eis
Trotz frostiger Temperaturen machen sich zahlreiche Altbrandsleber auf den Weg durchs Hohe Holz. Zum ersten Mal organisiert vom neu gegründeten Bürgerverein, wartet auf die Wanderer am Ziel ein deftiges Essen.
26.01.2026, 06:00
Altbrandsleben - Warm eingepackt und teilweise mit Wanderstöcken ausgestattet haben sich insgesamt über 60 Altbrandsleber am Sonntagvormittag auf den Weg gemacht. Vom Feuerwehrgerätehaus der Ortschaft ging es für die Teilnehmer bei frostigen Temperaturen durch das Erholung- und Landschaftsschutzgebiet Hohes Holz.