In bester Lage in der Oschersleber Innenstadt hat ein italienisches Eiscafé eröffnet - mitten im Winter. Warum der Inhaber nicht auf den Frühling warten will und welche Köstlichkeiten die Besucher hier erwarten.

Toni Ameti ist der Inhaber des neuen Eiscafés in der Oschersleber Innenstadt. Sein Eis produziert er selbst.

Oschersleben - Lange haben sich Anwohner und Passanten gefragt, welches Geschäft wohl in die Halberstädter Straße 91 in Oschersleben einziehen wird. Seit einigen Jahren stand das Erdgeschoss der ehemaligen Buchdruckerei Hattenkerl nun leer. Ein weiterer Dönerladen, noch ein Asia-Restaurant? Nun ist das Geheimnis gelüftet. „Gelateria Da Toni“ prangt nun in großen Lettern über dem Eingang.